PS5 Destruction AllStars posticipato al 2021

Destruction AllStars , annunciato per la prima volta a giugno, è stato posticipato fino a febbraio 2021, ha dichiarato Sony lunedì. Il gioco, sviluppato dallo studio britannico Lucid Games, era originariamente previsto per il lancio insieme a PlayStation 5 a novembre.

Sony offrirà il gioco agli abbonati PlayStation Plus a febbraio per due mesi dopo il rilascio. Il gioco multiplayer avrà un nuovo trailer la prossima settimana, dove l'editore mostrerà qualcosa in più su Destruction AllStars .

Da quello che sappiamo ora, sembra essere un gioco in stile derby distruttivo. Ecco la descrizione di Sony:

Destruction AllStars è un evento sportivo ricco di azione che mette i piloti l'uno contro l'altro in un'intensa competizione. L'obiettivo. il gol? Distruggi quante più auto possibili.

I clienti che hanno già prenotato il gioco verranno rimborsati, ha affermato Sony.

La console di nuova generazione di Sony, la PlayStation 5, si avvicina alla data di rilascio del 12 novembre .