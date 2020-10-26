Loading...

PS5 Destruction AllStars posticipato al 2021

26/10/2020

Destruction AllStars , annunciato per la prima volta a giugno, è stato posticipato fino a febbraio 2021, ha dichiarato Sony lunedì. Il gioco, sviluppato dallo studio britannico Lucid Games, era originariamente previsto per il lancio insieme a PlayStation 5 a novembre.

Sony offrirà il gioco agli abbonati PlayStation Plus a febbraio per due mesi dopo il rilascio. Il gioco multiplayer avrà un nuovo trailer la prossima settimana, dove l'editore mostrerà qualcosa in più su Destruction AllStars .

Da quello che sappiamo ora, sembra essere un gioco in stile derby distruttivo. Ecco la descrizione di Sony:

Destruction AllStars è un evento sportivo ricco di azione che mette i piloti l'uno contro l'altro in un'intensa competizione. L'obiettivo. il gol? Distruggi quante più auto possibili.

I clienti che hanno già prenotato il gioco verranno rimborsati, ha affermato Sony.

La console di nuova generazione di Sony, la PlayStation 5si avvicina alla data di rilascio del 12 novembre .

