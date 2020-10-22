Kojima productions, lavora ad un nuovo progetto

Lo studio di Hideo Kojima ha confermato le voci secondo cui sta lavorando a un nuovo progetto. In un tweet questa mattina, l'account Twitter di Kojima Productions ha rivelato che stanno lavorando ad un nuovo videogame.

Il tweet dice che Kojima Productions "conferma che un nuovo progetto è in fase di sviluppo e sta cercando di assumere i migliori talenti della categoria per lavorare dal nostro studio di Tokyo, indirizzando i potenziali dipendenti alla pagina della carriera dell'azienda . In quella pagina, c'è più di 25 annunci di lavoro, alla ricerca di tutto, dagli scrittori ai project manager".

Molti degli elenchi sono chiari nei dettagli, ma presentano alcune informazioni extra che aiutano a dare un'idea di quale potrebbe essere il nuovo gioco. Un elenco per un programmatore di rete, ad esempio, suggerisce che il progetto conterrà un certo grado di gioco online o multiplayer. Altrove, il programmatore avrà il compito di creare modelli 3D per una serie di oggetti, inclusi i "mecha". Tutti i lavori richiedono una conoscenza fluente del giapponese, il che suggerisce che Kojima non ha intenzione di trasferire presto il suo ufficio di Tokyo all'estero.

Dall'ultimo anno di Death Stranding , Kojima e la compagnia hanno lasciato molti indizi sul fatto che stiano lavorando a qualcosa di nuovo. Nel settembre 2019, ha detto che un sequel di Death Stranding era una possibilità, mentre a novembre ha detto che si stava preparando a realizzare un gioco horror .