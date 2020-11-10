Sony entra ufficialmente nel mondo dei Droni

Alcuni mesi fa erano spuntati in rete alcuni brevetti che aveva fatto il giro del web, ma ora è ufficiale. Sony sta entrando nel mercato dei droni. L' annuncio arriva con il video teaser ed un'intera nuova sezione del loro sito web dedicata ai loro futuri droni "Airpeak", attesi nella primavera del 2021.

Mentre il brevetto all'inizio dell'anno sembrava una specie di drone ingannevole, Sony afferma che "Airpeak supporterà la creatività dei creatori di video nella misura massima possibile", suggerendo che in realtà prenderanno sul serio i registi e i contenuti con il loro nuova linea di prodotti.

Sebbene Sony sembri piuttosto puntata solidamente verso i creatori, riconoscono anche i vantaggi industriali dei droni nel mondo di oggi. E poiché si tratta di Sony, senza dubbio avranno anche alcuni modelli di consumo di fascia bassa in arrivo. Dato il tipico successo di Sony nei mercati in cui entrano, ciò presenta una forte concorrenza per DJI, che finora ha visto un predominio piuttosto solido sul mercato globale dei droni.

https://www.youtube.com/watch?v=hK3kb3VWYgc

In questo momento, Sony afferma che si stanno consultando con gli utenti effettivi di droni e stanno raccogliendo feedback per prepararsi al lancio ufficiale del progetto Airpeak nella primavera del 2021. Esattamente quali droni potremmo vedere in quel momento o quanto rapidamente Sony prevede di raggiungere la gamma che DJI offre, non è ancora dato sapere.

A parte questo, non ci sono molte novità, ma è emozionante vedere finalmente un solido sfidante nel mercato dei droni che ha il tipo di portata globale e il potere di affrontare un'azienda come DJI.