Playstation 4: Arriva il firmware 8.52

È stato rilasciato l'aggiornamento 8.52 per PlayStation 4.

Più di due mesi dopo l'ultimo aggiornamento di PlayStation 4, Sony ha servito un altro aggiornamento del sistema all'hardware della generazione precedente. L'aggiornamento contrassegnato con il numero 8.52 non introduce molto.

Infatti, sfogliando il changelog messo a disposizione sul sito PlayStation, sperimenteremo letteralmente un elemento. La novità menzionata riguarda il miglioramento delle prestazioni del sistema operativo e basta . Il software PlayStation 4 non è mai stato così efficiente.

È molto probabile che la patch velocizzi il funzionamento del menu, in quanto alcuni giocatori PS4 hanno segnalato un problema con la risposta lenta dei singoli componenti di sistema. Il problema doveva apparire qualche tempo fa, quindi probabilmente gli ingegneri Sony hanno deciso di risolvere il problema.

È difficile dire se i possessori di PS4 potranno contare su molte nuove funzionalità nel sistema, perché, come saprete, Sony ha deciso di separare il menu della generazione precedente dall'attuale generazione, quindi il produttore può concentrarsi solo sullo sviluppo di PlayStation 5.