Apple Watch: Lo schermo sarà più sottile

L'Apple Watch Series 7 che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, avrà un display con cornice più sottile. Solo l'anno prossimo il gigante della tecnologia avrebbe portato sul mercato uno smartwatch più economico ed un modello extra robusto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Bloomberg sulla base di addetti ai lavori.

Apple utilizzerebbe una nuova tecnica per il prossimo orologio, che avvicina lo schermo al vetro. Tuttavia, questo renderebbe il modello un po' più spesso.

Secondo Bloomberg, il nuovo Apple Watch avrà anche un processore più veloce e connessioni wireless migliorate. Un nuovo chip a banda ultralarga garantirebbe che la determinazione della posizione diventi più accurata.

Bloomberg ha precedentemente riferito che Apple starebbe lavorando su un orologio più economico e una variante extra robusta. Sembra che questi modelli arriveranno sul mercato l'anno prossimo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa.

Si dice che il gigante della tecnologia stia lavorando su un orologio in grado di misurare anche i livelli di zucchero nel sangue.