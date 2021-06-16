Nintendo mostra il sequel di Legend of Zelda

Nintendo ha mostrato per la prima volta filmati di gameplay del successore del gioco per Switch, The Legends of Zelda: Breath of the Wild. Il gioco ancora senza nome è in sviluppo da diversi anni e dovrebbe essere rilasciato nel 2022.

In un breve trailer, Nintendo offre per la prima volta uno sguardo concreto al mondo di gioco del nuovo gioco di Zelda.

Ciò dimostra che i giocatori possono anche scegliere i cieli e scoprire così il mondo sopra Hyrule. Il gioco è stato annunciato due anni fa con un teaser trailer. Secondo la descrizione che accompagna il video su YouTube, il nuovo trailer contiene il primo filmato di gioco.

https://www.youtube.com/watch?v=Pi-MRZBP91I

Nintendo indica che i giocatori dovranno "aspettare ancora un po'" per maggiori dettagli, ma che il gioco dovrebbe essere rilasciato nel 2022. Il sequel di Breath of the Wild è stato annunciato all'E3 2019.

