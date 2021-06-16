Cyberpunk 2077 nuovamente disponibile nel Playstation Store

Cyberpunk 2077 sarà nuovamente disponibile per l'acquisto sul PlayStation Store dal 21 giugno. Sony aveva rimosso il gioco dal suo negozio di giochi digitali una settimana dopo la sua uscita a dicembre, a causa di numerosi bug e problemi di prestazioni con la versione PS4 del gioco.

A più di mezzo anno dalla sua uscita, l'edizione digitale di Cyberpunk 2077 sarà nuovamente disponibile nel PlayStation Store. Lo annuncerà l'editore CD Projekt in un breve annuncio rivolto agli investitori.

Poco dopo la sua uscita, Sony aveva rimosso Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco digitalmente hanno potuto richiedere un rimborso. All'epoca, Sony aveva affermato che questa misura era stata presa "fino a nuovo avviso", ma non si sapeva quando il gioco sarebbe tornato.

Negli ultimi mesi, lo sviluppatore CD Projekt RED ha rilasciato diversi aggiornamenti che risolvono vari bug e fanno funzionare meglio il gioco su PlayStation 4 e Xbox One. C'erano problemi soprattutto sulle console della generazione precedente; Tuttavia, Microsoft non ha mai tolto la versione Xbox dagli scaffali digitali.

Non è chiaro se il ritorno di Cyberpunk 2077 sia legato al rilascio di un aggiornamento con miglioramenti. L'ultimo aggiornamento per il gioco è stato un hotfix, rilasciato il 14 aprile. La patch 1.21 del 29 marzo è stato l'ultimo aggiornamento importante, conteneva diversi aggiustamenti che assicuravano che il gioco funzionasse meglio sulle console della generazione precedente.

