EA: Rivelato il giorno dell'evento Play Live

Electronic Arts ha annunciato sul suo account Twitter che l'edizione di quest'anno dello spettacolo EA Play Live inizierà il 22 luglio.

L' editore ha anche annunciato che la presentazione sarà ospitata da Austin Watson, un wrestler professionista americano che milita nella federazione WWE con il ring name Xavier Woods.

L'EA Play Live di quest'anno sembra promettente, soprattutto rispetto alla deludente edizione del 2020. Ci aspettiamo molti contenuti dallo sparatutto online di Battlefield 2042 .

Dovremmo anche vedere nuove versioni dei marchi sportivi dell'azienda, tra cui FIFA 21 e Madden NFL 21. Tuttavia, le emozioni più grandi sono suscitate da progetti non annunciati. Le voci su The Sims 5 stanno tornando da un po' di tempo.

A loro volta, le speranze dei fan di ieri hanno scatenato la speculazione che una nuova puntata della serie Dead Space potrebbe essere rivelata durante l'evento. Secondo questi rapporti, lo studio EA Motive, gli autori di Star Wars: Squadrons, sarebbe responsabile del progetto.

Contiamo anche su aggiornamenti riguardanti la continuazione della serie Mass Effect e Dragon Age IV. I progetti sono stati annunciati qualche tempo fa, ma finora l'editore ci ha fornito solo piccoli teaser. Non c'è possibilità, tuttavia, di mostrare la nuova puntata della serie Need for Speed.

