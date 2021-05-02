Oppo rivoluziona la classifica mondiale degli smartphone 5G

Apple ha preso il suo posto al vertice con il rilascio di modelli di iPhone che supportano il 5G. Oppo e Vivo seguono a ruota.

Non è passato molto tempo da quando i telefoni 5G sono entrati sul mercato. Samsung e Xiaomi hanno avuto un evidente vantaggio in questo mercato negli ultimi anni. Ma con l' offerta di Apple del supporto 5G nei nuovi modelli di iPhone, le cose sono cambiate.

L'azienda con sede a Cupertino è riuscita a vendere 40,4 milioni di modelli di iPhone che supportano il 5G nel primo trimestre del 2021. Pertanto, ha raggiunto il massimo aumentando la sua quota di mercato da zero al 30,2 percento.

Oppo ha anche fatto un bel balzo in avanti nella gara in cui Apple era al vertice ed è riuscita a vendere 21,5 milioni di smartphone che supportano il 5G, aumentando le vendite dei modelli 5G del 1165%. Pertanto, ha aumentato la sua quota di mercato al 16,1 percento, davanti a Vivo .

Vivo si è classificato terzo con il 14,5%, mentre Samsung è sceso al 3° posto con il 12,7%. L'anno scorso, la quota di Samsung era di circa il 34,6 percento. Xiaomi , d'altra parte , ha aumentato la sua quota al 12,4 percento ed è riuscita a entrare nella top 5 dopo Samsung.