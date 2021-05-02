Facebook e VR, arriva un nuovo developer

La divisione Oculus di Facebook ha aggiunto un altro famoso sviluppatore di giochi per la realtà virtuale. La società ha annunciato venerdì di aver acquisito lo studio Downpour Interactive del simulatore militare multiplayer Onward.

Facebook continua a lavorare per Oculus Studios. La società ha recentemente annunciato di aver acquisito Downpour Interactive.

Mike Verdu, Vice Presidente dei contenuti AR / VR di Facebook, in un post sul blog; "Far parte della famiglia Oculus Studios darà a Downpour Interactive l'opportunità di sviluppare la comunità di Onward con il pieno supporto delle risorse di Oculus Studios e di perseguire altri progetti in futuro", ha affermato.

Verdu ha detto che tutti da Downpour Interactive passeranno al team di Oculus Studios con una certa capacità. Ha anche confermato che Onward continuerà a essere supportato su tutte le piattaforme in cui è attualmente disponibile, inclusi Oculus Rift, Oculus Quest e Steam.

Dante Buckley, fondatore e CEO di Downpour Interactive, ha dichiarato sul sito web dello studio che la roadmap di Onward rimane invariata e che lo studio prevede di aumentare la velocità di sviluppo con l'acquisizione.

L'acquisizione è l'ultima mossa di Facebook per potenziare Oculus Studios. La società ha acquisito lo sviluppatore Beat Sabre Beat Games a novembre 2019, Sanzaru Games a febbraio 2020 e Ready at Dawn, creatore di Lone Echo a giugno 2020.