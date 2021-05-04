Loading...

Netflix introduce la riproduzione casuale

Redazione

Redazione

04/05/2021

La piattaforma Netflix ha deciso di "aiutare" chi è indeciso con una nuova funzione.

Riproduci in ordine casuale: Il nome sembra qui molto significativo, la soluzione preparata dal servizio di streaming più popolare è stata battezzata come Play Random. Le proposte selezionate non saranno completamente casuali. La riproduzione casuale è una funzione che cercherà materiale video in base agli interessi dell'utente e ai contenuti che ha già guardato, cercando di indicare qualcosa che teoricamente dovrebbe essere interessante.

Netflix introduce la riproduzione casuale
foto@Flickr

Il pulsante "Riproduci in ordine casuale" apparirà in diversi punti: sotto il nome del profilo, nella home page di Netflix e nel menu sul lato sinistro dello schermo.

Se l'elemento selezionato non suscita interesse, si potrà utilizzare il pulsante "Riproduci qualcos'altro". Questo cercherà qualcosa di ancora più vicino all'utente, ad esempio da "La mia lista", o un film o una serie TV che hai iniziato a guardare ma non terminata.

L'offerta Netflix è così ampia che è difficile trovarti al suo interno ed è meglio fidarsi degli algoritmi? O è solo una soluzione per i pigri?

