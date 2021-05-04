Giochi gratuiti, Epic Games e i compensi per gli sviluppatori

Un documento pubblicato durante il processo legale in corso con Apple, rivela che Epic Games ha pagato milioni di dollari nel periodo gennaio-settembre 2019 e questi pagamenti hanno portato 5 milioni di nuovi utenti.

Epic Games, la piattaforma di gioco diventata sempre più popolare negli ultimi anni , dal 2018 organizza campagne di giochi gratuiti per attirare l'attenzione dei giocatori. La piattaforma, che ha reso gratuiti vari giochi nell'ambito di questa campagna rinnovata settimanalmente, è riuscita a guadagnare milioni di nuovi utenti. Inoltre, tra i giochi resi gratuiti da Epic Games, c'erano a volte piccole produzioni, ma a volte armi pesanti come GTA 5.

Quando l'azienda rende gratuito un gioco, stipula un accordo con gli sviluppatori e paga una certa somma per il gioco che viene reso gratuito. Questo pagamento variava a seconda di quante persone beneficiavano dell'offerta di gioco gratuito e del prezzo normale del gioco. Di seguito alcuni documenti inseriti tra i documenti da sottoporre alla delegazione per la causa legale in corso tra Apple ed Epic Games, rivelando i grandi pagamenti effettuati da Epic Games agli sviluppatori per queste campagne.

L'immagine catturata da Simon Carless, fondatore di GameDiscoverCo, fondata come azienda legata all'industria dei videogiochi, rivela quanto Epic Games abbia pagato gli sviluppatori per giochi gratuiti tra gennaio e settembre 2019. Di conseguenza, l'azienda ha dovuto pagare 11 milioni 658 mila dollari entro l'intervallo di tempo specificato . Mentre oltre 104 milioni di utenti hanno beneficiato di queste campagne, Epic Games ha guadagnato circa 5 milioni di nuovi utenti in questo periodo di 9 mesi .

Catturata da Simon Carless, l'immagine è solo un assaggio delle offerte di giochi gratuiti di Epic Games. Tuttavia, l'azienda continua a eseguire queste campagne, non solo tra gennaio e settembre 2019, ma anche oggi. Inoltre, GTA 5, uno dei giochi più popolari al mondo, è stato fornito gratuitamente durante questo periodo. Condividendo tutte le statistiche che l'azienda presenterà al comitato del tribunale rivelerà quanti soldi Epic Games ha speso finora. Non è possibile dire una cifra chiara su questo tema, ma si può tranquillamente affermare che la spesa fatta dal primo giorno di campagna fino ad oggi sarà molte volte superiore agli 11 milioni 658mila dollari realizzati tra gennaio-settembre 2019.

