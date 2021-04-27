Le novità di iOS 14.5, sblocca il tuo iPhone con la mascherina

Apple ha rilasciato da poche ore l'aggiornamento iOS 14.5 per i modelli di iPhone. Con l'aggiornamento, sono arrivate diverse novità sui dispositivi Apple.

Con l'aggiornamento, molte nuove funzionalità sono state integrate in iPhone e iPad. Quella che effettivamente è immediatamente degna di nota è l'Application Tracking Transparency.

Grazie a questa funzione, l'unico modo per tracciare o meno un'applicazione installata sul tuo dispositivo è ottenere la tua approvazione.

Apple ha apportato un aggiornamento anche un aggiornamento, visti i tempi, se si utilizza il dispositivo portando una mascherina contro il covid, grazie a iOS 14.5, gli utenti potranno sbloccare lo schermo con la funzione "Sblocca con Apple Watch" mentre indossano le loro mascherine.

Più di 200 emoji sono state aggiunte ai dispositivi con il nuovo aggiornamento. Per i modelli di iPhone 12, il supporto 5G è stato introdotto in modalità dual SIM.

Come parte dell'aggiornamento, Apple ha aggiunto il supporto per il dispositivo di tracciamento AirTag, che ha introdotto all'evento Spring Loaded.

I modelli di iPhone che supportano iOS 14.5 sono i seguenti; Famiglia iPhone 12, famiglia iPhone 11, serie iPhone X, famiglia iPhone 8, famiglia iPhone 7 e famiglia iPhone 6. L'aggiornamento può essere installato anche sui modelli di iPhone SE di prima e seconda generazione.