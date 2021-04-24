Loading...

Nokia spiazza tutti con un dispositivo a basso costo

24/04/2021

Nokia ha ampliato la sua famiglia di dispositivi intelligenti quest'anno con un telefono con buone specifiche che sarà messo in vendita a un prezzo molto competitivo.

Il nuovo telefono Nokia C20 è dotato di un corpo in plastica e metallo resistente all'umidità e alla polvere, le sue dimensioni sono (169,9 / 77,9 / 8,8) mm e pesa 191 grammi.

Il dispositivo ha uno schermo LCD IPS da 6,52 pollici, risoluzione del display (1600/720) pixel, la sua frequenza è di 90 Hz e la sua luminosità è di circa 269 cd / m

Nokia lo ha dotato di un processore Unisoc SC9863A, un processore grafico Mali-G52 MC2, 1 e 2 GB di RAM, 16 e 32 GB di memoria interna espandibile tramite schede microSDXC.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, è arrivata con una fotocamera da 5 megapixel in grado di documentare video HD a una velocità di 30 fotogrammi al secondo e la fotocamera frontale da 5 megapixel funziona con tecnologie di riconoscimento facciale.

Il dispositivo supporta una porta microUSB 2.0, un jack per cuffie da 3,5 mm, sistemi di posizionamento GPS, un ricevitore radio FM e una batteria da 3000 mAh.

Fonte: ixbit

