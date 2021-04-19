iPhone 13, cambia il design della mascherina

Le ultime indiscrezioni trapelate, attraverso alcuni scatti, per il nuovo iPhone 13 hanno mostrato una mascherina del display modificata in pratica con margini dentellati molto più piccoli. Le immagini finali che emergono confermano questo cambio.

Recentemente, è arrivata una nuova voce di corridoio sulla nuova serie iPhone che dovrebbero essere commercializzati il prossimo autunno. Ci sono ancora pochissime informazioni sulla serie iPhone 13, tuttavia queste recenti notizie hanno fornito piccoli indizi su come la famiglia iPhone 13 modificherà leggermente il design, in particolare per quanto riguarda quello dello schermo dentellato.

Il design del display con intaglio è diventato una tendenza di design che molti produttori stanno iniziando a lasciarsi alle spalle. Le fotocamere anteriori sono incorporate sotto lo schermo, il che ha permesso a molti produttori di dire addio al notch.

La questione del notch, una delle domande nella mente di tutti sulla nuova famiglia di iPhone, è stata anche oggetto dei primi leak che hanno iniziato ad emergere sui telefoni. Un prototipo di display trapelato di recente è stato diffuso in rete affermando di appartenere al modello iPhone 13 Pro mostrando che la tacca sarebbe molto più piccola .

Le nuove immagini del prototipo confermano le affermazioni secondo cui la tacca si ridurrà. Le immagini mostrano che la fotocamera anteriore si troverà sul lato sinistro della tacca. Inoltre, il jack delle cuffie sarebbe spostato verso l'alto, nella parte superiore della fotocamera anteriore, come dettaglio notevole nelle immagini.