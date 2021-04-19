Il signore degli anelli: Amazon abbandona il progetto

Amazon Game Studios ha interrotto lo sviluppo del suo imponente gioco di ruolo online già pianificato e basato su Il Signore degli Anelli, secondo quanto riferisce Bloomberg.

Lo sviluppo del gioco è stato annunciato nel 2019 e l'idea era che sarebbe stato un gioco gratuito sia per PC che per console in cui hai esplorato la Terra di Mezzo prima degli eventi della trilogia del Signore degli Anelli.

Lo sviluppo è stato guidato da Athlon Games, che è di proprietà di Leyou e che da dicembre 2020 è di proprietà di Tencent che ha portato a una controversia contrattuale.

In un commento a The Verge, un portavoce di Amazon afferma che "non avevano l'opportunità di garantire i termini del progetto in quel momento".

Il team dietro il progetto Sagan om Ringen ora lavorerà invece su altri giochi. Amazon Game Studios è stata fondata nel 2014 e finora non è riuscita a rilasciare un singolo gioco di altissimo livello.