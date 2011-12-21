Novità sul jailbreak per iPhone 4S

Potrebbe essere rilasciato a breve il jailbreak per Iphone 4S, che ultimamente stava avendo qualche problema. Dopo i primi momenti di stallo, si stanno facendo comunque dei passi da gigante. L'annuncio proveniente da pod2g di ieri afferma che la cache del processore A5 ora non è più un problema.È stato inoltre aggiunto che è stato risolto anche un altro problema fastidioso grazie all'aiuto del creatore di Cydia Saurik. Ma dopo queste ultime dichiarazioni, quando potremo mettere le mani sul jailbreak di iPhone 4S? pod2g non ha citato nessuna data o qualche possibile stima. È stato solo detto che siamo molto più vicini di prima ad una risoluzione visto che sono stati eliminati alcuni problemi. Bisogna tenere in considerazione che non è ancora stato rilasciato il jailbreak per iOS 5 per dispositivi A4 come iPad e iPhone 4. Ed è probabile che i due vengano rilasciati simultamamente. pod2g non ha comunque menzionato iPad 2.