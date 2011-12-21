Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Il nuovo 101DL Dell Streak

Redazione Avatar

di Redazione

21/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Dell ha annunciato la sua intenzione di costruire smartphone per il forente mercato cinese di cellulari che utilizzano  Baidu Yi da circa tre mesi. È stato recentemente annunciato il primo modello: 101DL Dell Streak, ed ha delle grande potenzialità. Udinese Juventus Streaming Mentre il suo design semplice lo rende simile a molti altri telefoni Android, il 101DL Streak sta preparando un grande interno contro il suo aspetto esteriore sobrio. Sfrutterà un processore Qualcomm Snapdragon dual core da 1,5 GHz, il 101DL sfrutterà 8 GB di memoria interna e ospiterà una slot per le microSD per espanderla. Ha una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una anteriore da 1,3 megapixel. Supporterà una connessione Wi-Fi 802.11 b/g/n , Bluetooth 2.1 + support EDR. Sotto la lastra di vetro firmata Gorilla, troviamo un display touchscreen da 4,3 pollici con una risoluzione di 540 x 960 pixel e risoluzione QHD. Il 101DL Streak pesa 140 grammi ed ha uno spessore di 10 mm. Mentre il 101DL Streak è il primo smartphone ad utilizzare Yi Baidu in Cina, questo non è l'unico sistema operativo che si trova in esecuzione. Il suo arrivo è cmunque previsto in gennaio nella terra de sol levante.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L'industria per la produzione dei chip A5 Apple si trova in Texas

Articolo Successivo

Novità sul jailbreak per iPhone 4S

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

16/09/2022

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

05/08/2022

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

28/07/2022