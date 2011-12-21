Il nuovo 101DL Dell Streak
di Redazione
21/12/2011
Dell ha annunciato la sua intenzione di costruire smartphone per il forente mercato cinese di cellulari che utilizzano Baidu Yi da circa tre mesi. È stato recentemente annunciato il primo modello: 101DL Dell Streak, ed ha delle grande potenzialità. Udinese Juventus Streaming Mentre il suo design semplice lo rende simile a molti altri telefoni Android, il 101DL Streak sta preparando un grande interno contro il suo aspetto esteriore sobrio. Sfrutterà un processore Qualcomm Snapdragon dual core da 1,5 GHz, il 101DL sfrutterà 8 GB di memoria interna e ospiterà una slot per le microSD per espanderla. Ha una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una anteriore da 1,3 megapixel. Supporterà una connessione Wi-Fi 802.11 b/g/n , Bluetooth 2.1 + support EDR. Sotto la lastra di vetro firmata Gorilla, troviamo un display touchscreen da 4,3 pollici con una risoluzione di 540 x 960 pixel e risoluzione QHD. Il 101DL Streak pesa 140 grammi ed ha uno spessore di 10 mm. Mentre il 101DL Streak è il primo smartphone ad utilizzare Yi Baidu in Cina, questo non è l'unico sistema operativo che si trova in esecuzione. Il suo arrivo è cmunque previsto in gennaio nella terra de sol levante.
