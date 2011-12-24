L'industria per la produzione dei chip A5 Apple si trova in Texas
di Redazione
24/12/2011
La produzione di processori non comunemente associata con gli Stati Uniti. Di solito pensiamo che i componenti sono fatti e assemblati in paesi dove è molto più economico impiegare persone e acquistare terreni per gli impianti di grandi dimensione, come ad esempio Cina e Taiwan. Si può rimanere sorprese nel pensare che il processor che sta alla base di iPhone 4S e iPad 2 va contro questa tendenza.Il chip A5 è prodotto in una struttura enorme ad Austin in Texas e da Samsung. L'impianto di produzione Samsung ha raggiunto piena capacità questo mese e un costo di 3,6 miliardi di dollari per la costruzione. Si tratta di una buona notizia per l'economia americana in quanto porta un grande investimento, crea posti di lavoro e mostra che la produzione d'avanguardia può lavorare negli Stati Uniti ed incoraggerà altre società tecnologiche ad esaminare la possibilità di costruire strutture proprio sul suolo statunitense. In totale Samsung conta 1100 dipendenti presso l'impianto in Texas e solo per la produzione del processore.
