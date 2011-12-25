Un Ipad da 8 pollici uscirà nel 2012?
di Redazione
25/12/2011
Gira da molto tempo la voce sulla possibilità di sviluppo di un nuovo più piccolo iPad. Per Natale 2010 sarebbe dovuto uscire un modello da 7 pollici, ma non è mai accaduto. Poi si è detto che doveva uscire a Febbraio 2011 ma si rivelò poi essere l'iPad 2. Più di rcente la Ticonderoga Securities ha previsto l'arrivo di un mini Ipad nel 2012. Questa volta, sarà il prezzo del tablet ad essere ridimensionato non la sua forma. Apple ha ordinato molti schermi da 7,85 pollici da LG Display e AU Optronics. Quei display, è previsto che saranno integrati in un iPad più piccolo che dovrebbe arrivare in tempo per Natale 2012. Le fonti parlano molto di questo iPad più piccolo, ed in passato sono state rilasciate molte informazioni che poi non si sono rivelate vere. Nel 2012, DigiTimes ha segnalato che Apple stava per lanciare una seconda generazione iPad con display OLED, con una versione originale da 9,7 pollici e due versioni più piccole da 5,6 pollici e 7 pollici. Ciò non è successo e c'è molta probabilità che neanche questo iPad da 7,85 pollici verrà rilasciato. Tuttavia c'è una buona ragione per Apple di rilasciare una versione mini di iPad, perché ama sconvolgere i piani dei suoi concorrenti.
