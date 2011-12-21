Loading...

In progetto un nuovo tablet Nexus

21/12/2011

I Tablet Android fino  questo punto non hanno esattamente fiorito. La grande eccezione, Kindle Fire, è riuscita a salire nelle vendite e piazzarsi come competitore con iPad. Napoli Genoa Streaming Una cosa che ancora non abbiamo visto è un tablet Nexus: che cosa pensa Google di un tablet del genere? Sembra che lo scopriremo abbastanza presto, da quello che Eric Schmidt ci ha fatto capire che tale dispositivo è in cantiere. In un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Google ha dichiarato che entro i prossimi sei mesi, Google metterà in commercio un tablet di altissima qualità. Schmidt ha anche detto che Google implementerà la tecnologia del comando vocale per competere al meglio con Siri di Apple.  I dettagli sono ancora scarsi comunque sia. Si potrebbe ipotizzare un processore quad-core, un retina display.Per vendere bene comunque questo tablet ha bisogno di avere delle caratteristiche che lo differenzino dalla massa. Magari potrebbe essere venduto ad un prezzo competitivo o con qualche funzionalità differente a quella degli altri tablet.
