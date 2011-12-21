Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Google produrrà qualcosa di simile a Siri?

Redazione Avatar

di Redazione

21/12/2011

Al momento Siri è unico nel suo genere. L'assistente iOS è ancora nella fase della sua "infanzia" ma è comunque più avanti rispetto a qualsiasi altra piattaforma concorrente per il riconoscimento vocale. Android ha implementato la ricerca vocale fin dall'inizio, ma manca Siri e l'elemento di conversazione. Udinese Juventus Streaming Le cose potrebbero cambiare presto, almeno a quanto dice un report che afferma che Google a breve rilascerà un aggiornamento importante per questa comparte.Lo scopo dell'aggiornamento è quello di rendere le azioni più simili a quelle di Siri. Il progetto è soprannominato Majel . Inizialmente al rilascio sarà limitato alle ricerche con Google, poi incorporerà altre azioni per le impostazioni di sistema e per le varie applicazioni. Majel potrebbe essere rilasciato entro la fine di questo anno, ma è più probable un rilascio agli inizi del 2012. È saggio per Google sviluppare rapidamente il suo rivale per Siri, ma la strada può essere in salita.
