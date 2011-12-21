Google produrrà qualcosa di simile a Siri?
di Redazione
21/12/2011
Al momento Siri è unico nel suo genere. L'assistente iOS è ancora nella fase della sua "infanzia" ma è comunque più avanti rispetto a qualsiasi altra piattaforma concorrente per il riconoscimento vocale. Android ha implementato la ricerca vocale fin dall'inizio, ma manca Siri e l'elemento di conversazione. Udinese Juventus Streaming Le cose potrebbero cambiare presto, almeno a quanto dice un report che afferma che Google a breve rilascerà un aggiornamento importante per questa comparte.Lo scopo dell'aggiornamento è quello di rendere le azioni più simili a quelle di Siri. Il progetto è soprannominato Majel . Inizialmente al rilascio sarà limitato alle ricerche con Google, poi incorporerà altre azioni per le impostazioni di sistema e per le varie applicazioni. Majel potrebbe essere rilasciato entro la fine di questo anno, ma è più probable un rilascio agli inizi del 2012. È saggio per Google sviluppare rapidamente il suo rivale per Siri, ma la strada può essere in salita.
Articolo Precedente
In progetto un nuovo tablet Nexus
Articolo Successivo
Il Prada Phone di LG
Redazione