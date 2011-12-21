Il Prada Phone di LG
di Redazione
21/12/2011
È stata recentemente annunciata e resa pubblica la nuova collaborazione nata tra LG e la nota casa di moda Prada. Da essa è stata generata una nuova creatura tecnologica: il Prada Phone. Una delle caratteristiche più notevoli di Prada 3.0 è il display NOVA Plus da 4.3 pollici con risoluzione da 800x480 pixel. È il più luminoso schermo AMOLED grazie a cui dovrebbe essere molto facile utilizzare Prada 3.0 anche in pieno solo senza problemi di visibilità e riflessi. In più il display è stato progettato anche per rispettare al massimo il risparmio energetico e di conseguenza per lavorare bene insieme al processore TI OMAP 4430 da 1 GHZ. Il nuovo dispositivo disporrà di 8GB di memoria interna e una slot per le microSD per poterla espandere, offre una fotocamera posteriore da 8 megapixel, una batteria da 1540mAh, supporto NFC e Android 2.37. Saranno poi disponibili vari accessori firmati Prada come un auricolare Bluetooth. Prada 3.0 è spesso 8,5 millimetri.
Articolo Precedente
Google produrrà qualcosa di simile a Siri?
Articolo Successivo
Le previsioni di Brian Blair su Apple
Redazione