Le previsioni di Brian Blair su Apple
di Redazione
20/12/2011
Gli analisti amano prevedere le cose. Ed è quello che fanno, passano le loro giornate di lavoro analizzando le tendenze di mercato e di business. Tuttavia, si può anche mancare il bersaglio. Questo è quello che sta probabilmente succedendo con l'analista Brian Blair che prevede che Apple effettuerà una transizione aggiungendo funzioni TV all'iMac. Udinese Juventus Streaming È una previsione coraggiosa e che non ha molto senso. Perché utilizzare l'iMac di Apple come un moto per introdurre l'iTV? I Mac di solito non si trovano nei salotti. Alcune società ignorano questo tipo di logica, ma non Apple. Se Apple ha bisogno di un dispositivo per la loro iTV, ne hanno già uno: e di chiama Apple TV. A differenze dell'iMac c'è già un dispositivo da salotto. Avrebbe più senso aggiungere novità all'Apple TV. Perchè Apple avrebbe bisogno di un dispositivo di transizione? Saltare nel business della TV è un grande salto, ma questa è Apple. Entrerà nel mercato solo quando sarà di poter offrire qualcosa di rivoluzionario.
Redazione