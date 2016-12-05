Nokia D1C, il lancio agli inizi del 2017

tornerà sul mercato agli inizi del 2017 con due versioni dello smartphone di fascia media(nome in codice). La conferma arriva da Nokia stessa la quale si dice pronta a ritornare alla grande con due varianti D1C: una più economica con display Full HD da 5 pollici, 2 GB di RAM e fotocamera posteriore da 13 MegaPixel; la seconda leggermente più costa con display Full HD da 5,5 pollici, 3 GB di RAM e fotocamera principale da 16 MegaPixel. Per quanto riguarda l’hardware, i dispositivi dovrebbero avere in comune un processore Octa-Core Snapdragon 430, 32 GB di memoria flash, fotocamera frontale da 8 megapixel. Sembra che saranno dotati entrambi anche di slot per schede microSD fino a 128 GB. La connettività è assicurata da Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE. Il sistema operativo quasi sicuramente sarà Android 7.0 Nougat. Il produttore finlandese dovrebbe presentare i suoi due nuovi dispositivi al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Ultimi rumors informano che, nella stessa occasione, Nokia potrebbe presentare anche uno smartphone di fascia alta che adotterebbe un processore Snapdragon 820 e display Quad HD.