Samsung Gear S3, arriva la novità coreana
di Redazione
05/12/2016
Samsung Gear S3, arriva la novità coreana. Intanto c'è da dire che complessivamente la casa sudcoreana negli ultimi mesi ha perso quote consistenti di credibilità, in base al fallimento delle batterie dei Galaxy Note. I ripetuti scivoloni con i ritiri degli smartphone hanno provocato un danno generale sia economico sia soprattutto d'immagine. Tuttavia, nonostante il calo di vendite complessivo degli smartwatch nel 2016 rispetto all'anno precedente, c'è la possibilità che il Gear S3 dia un forte scossone al mercato. I presupposti tutto sommato ci sono, perché l'orologio è un device ben bilanciato che assomma eleganza, innovazione e facilità d'uso. È prodotto in un paio di versioni, la Classic e la Frontier. La Classic risulta essere più elegante, mentre il Frontier ha uno stile più duro, più aggressivo. L'orologio è grande, ma il display deve assicurare necessariamente una certa visibilità. Il Gear S3 ha un display da 1.3 pollici, maggiore della versione precedente, e vanta un Super AMOLED da 360X360 pixel. Il processore è un dual core Exynos a 1 Ghz, con 768 MB di RAM e 4 GB di memoria flash. L'offerta per acquistare il Samsung Gear S3 puoi trovarla a questo indirizzo:Samsung Gear S3 Frontier Smartwatch, IP68, 4 GB, Grigio Il tratto saliente è però il GPS integrato, che lo rende particolarmente utile per fitness. Ci sono inoltre l'accelerometro, il giroscopio, il barometro, il cardiofrequenziumetro. La batteria è da 380 mAh e garantisce un'autonomia di 2-3 giorni.
