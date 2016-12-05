Tim CooK, AirPods? Nelle prossime settimane
Tim Cook, CEO di Apple, ha assicurato che i tanto attesi nuovi AirPods arriveranno nelle prossime settimane. Quella degli auricolari wireless di Apple sta diventando la storia infinita. Gli auricolari completamente senza fili erano stati annunciati alla presentazione di iPhone 7 e iPhone 7 Plus. In quell’occasione era stato affermato che gli AirPods sarebbero stati disponibili su Apple.com e presso gli Apple Store “a partire da fine ottobre”. Poi nel mese di ottobre con un comunicato stampa da Cupertino facevano sapere che si doveva aspettare “Ancora un po’ di tempo”. Da allora degli AirPods nessuna notizia. Ora Tim Cook in persona, rispondendo a una mail inviata da un utente che chiedeva lumi in merito, ha dato una risposta alquanto generica: “nelle prossime settimane”. Certo, rispetto alle voci circolate a novembre che addirittura parlavano di un blocco della produzione per problemi tecnici, “nelle prossime settimane” appare già confortante. Ma ce la faranno i sospirati auricolari ad arrivare per Natale? Se consideriamo che Apple difficilmente manca un appuntamento con il periodo natalizio, dovremmo pensare che per metà dicembre gli AirPods dovrebbero essere disponibili sul mercato. Tanto più che già il 12% degli americani avrebbe manifestato l’intenzione di acquistarle, perciò le previsioni per il fatturato sono rosee. Ma “nelle prossime settimane” potrebbe essere anche l’inizio del prossimo anno, magari in occasione del grande evento (10 anni dall’uscita del primo iPhone). Troppo generico il caro Cook. Perciò agli utenti in attesa non rimane che utilizzare le solite vecchie cuffie Bluetooth, o in alternativa rivolgersi a Beats Solo 3 Wireless e PowerBeats 3, gli unici dispositivi Apple direttamente compatibili con il chip W1 dell’ultima generazione di iPhone che hanno eliminato il jack audio da 3,5 mm. OFFERTA: Airpods a prezzo stracciato Cavo porta cuffie for Air Pods
