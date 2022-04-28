Motorola Edge 30, spicca il design sottile e leggero

Del Motorola Edge 30, attualmente lanciato in molte parti del mondo, spicca il design sottile e leggero.

Presentando il Motorola Edge 30 Pro, l'azienda vuole continuare la serie. Il modello di punta di Motorola, che era all'ordine del giorno, accompagnato da tantissime voci di corridoio, è stato presentato oggi.

Il Motorola Edge 30 viene fornito ai suoi utenti con importanti funzionalità. Sarà disponibile in molte regioni tra cui Europa, Asia, Australia, India, America Latina e Medio Oriente. Lo smartphone avrà il supporto per altoparlanti stereo di alta qualità con supporto Dolby Atmos.

Il Motorola Edge 30 è dotato di un display OLED da 6,5″ 144Hz. Inoltre, è presente un pannello a 10 bit con HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

È accompagnato dallo Snapdragon 778G+, noto come versione overcloccata del 778G sulla parte del processore.

Lo smartphone, che funzionerà con 8 GB di RAM, offre ai suoi acquirenti opzioni di archiviazione da 128 GB o 256 GB.

L'Edge 30, che arriverà con Android 12 pronto all'uso , sarà dotato dell'ambiente desktop di Motorola Ready For.

D'altra parte, c'è un array di tripla fotocamera sul retro. Questa gamma include una fotocamera principale da 50 MP con autofocus e OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP che può essere utilizzata anche come macro e un sensore di profondità da 2 MP.

Inoltre, nella parte anteriore è presente una fotocamera selfie da 32 MP.

Per quanto riguarda l'alimentazione del telefono, la batteria con una capacità di 4020 mAh sarà alimentata da un caricabatterie TurboPower da 33 W.

Lo smartphone, dotato di doppio slot SIM e connettività 5G, avrà anche funzionalità come Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC.

Il Motorola Edge 30 sarà sul mercato in molte parti del mondo con prezzi a partire da 450 euro.