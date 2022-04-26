Pixel Watch, le ultime novità da Google

Gli ultimi giorni sono stati ricchi di novità per Google, soprattutto per quanto riguarda il Pixel Watch.

Questo smartwatch è sempre più una certezza e dovrebbe arrivare sul mercato a brevissimo.

Se fino ad ora era solo un'idea e il risultato di alcuni modelli, ci sono novità importanti. Un prototipo di questo smartwatch è stato lasciato in un ristorante, rendendolo accessibile a tutti.

Sembra quasi una storia inventata, in realtà è verissima. Google ha preparato un nuovo smartwatch, sulla base della sua esperienza.

Questo avrà sicuramente Wear OS come base, ma c'è molto da sapere, specialmente quando si tratta del suo design.

Dopo aver visto una prima conferma, frutto di una registrazione di marchio, ora ci sono novità. Il Pixel Watch è ora apparso in pubblico ed è diventato visibile a tutti. È finito dimenticato in un ristorante, in bella vista e pronto per essere valutato.

Il sito Web Android Central ha avuto accesso a un prototipo di questo orologio, con le prime immagini ora condivise su Internet.

Da quello che si può vedere, questo Pixel Watch sembra soddisfare quanto ci si aspettava da tempo. Un design circolare, con una corona rotante e quasi senza cornice. Ci sono anche 2 pulsanti laterali che controllano alcune funzioni.

La parte inferiore sembra essere ricoperta di vetro e ha una serie di sensori che raccoglieranno informazioni dagli utenti.

Per quanto riguarda il sistema operativo, e con la grande certezza che si tratterà di Wear OS, non è stato possibile verificare nulla.

Quando questo smartwatch è stato acceso, era presente solo la G maiuscola e non consentiva l'accesso a nessun'altra funzione di questo orologio Google.