Nintendo Switch Sports ritorno al classico
di Redazione
28/04/2022
Nintendo si sta preparando a ripubblicare alcuni dei suoi classici titoli Wii Sports con il nome di Nintendo Switch Sports.
I giocatori potranno giocare a giochi come tennis e bowling, come in Wii Sports. Anche calcio, pallavolo e badminton vengono aggiunti all'elenco su Switch Sports.
In Wii Sports, era possibile utilizzare la racchetta o far rotolare la palla da bowling utilizzando la tecnologia di rilevamento del movimento del controller Wii.
Il rilevamento del movimento necessario verrà effettuato grazie ai controller Joy-Con rimovibili.
Nintendo Switch Sports sarà disponibile dal 29 aprile.
Durante la prova i giocatori potranno giocare a bowling, tennis e chambara. Non sarà possibile giocare ai giochi con gli amici. Il matchmaking dell'avversario verrà eseguito automaticamente.
Verrà rilasciato uno speciale cinturino per i piedi per coloro che vogliono giocare a calcio in estate. Questo cinturino sarà venduto con la versione fisica del gioco.
L'aggiornamento autunnale aggiungerà il golf all'elenco dei giochi.
