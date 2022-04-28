Da questa settimana la PS5 riceverà supporto VRR

Sony ha annunciato alla fine del mese scorso che il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) sarà disponibile per la sua console di gioco PlayStation 5.

Ora, la funzionalità inizierà finalmente ad arrivare sulla console PlayStation 5 questa settimana tramite un aggiornamento OTA.

Migliorerà le prestazioni visive di PS5 e ridurrà molti problemi come lo screen tearing e il frame rate per offrire ai giocatori un'esperienza di gioco coinvolgente.

Sony ha annunciato la disponibilità del supporto per la frequenza di aggiornamento variabile per PS5 tramite un post ufficiale sul blog.

La società ha anche condiviso la notizia su Twitter, affermando che l'aggiornamento verrà lanciato a livello globale per PS5 questa settimana.

Questa funzione funzionerà su TV e monitor PC compatibili con HDMI 2.1 VRR.

"VRR sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display con l'output grafico della console PS5" , ha scritto nel post sul blog Hideaki Nishino, VP di Sony.

Ciò migliorerà le prestazioni visive per i giochi PS5 riducendo al minimo o eliminando difetti visivi come problemi di frame rate e tearing dello schermo.

"Il gameplay in molti titoli PS5 sembra più fluido poiché le scene sono renderizzate senza interruzioni, la grafica appare più chiara e il ritardo di input è stato ridotto".

Inoltre, il direttore della community di Insomniac Games, James Stevenson, ha citato il tweet di Sony, affermando che il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) verrà lanciato "molto" presto per i suoi giochi su PS5.