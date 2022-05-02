Addio ad internet explorer, ecco quando chiuderà

Il browser di casa Microsoft tra i più gloriosi della rete dovrebbe chiudere i battenti di quì a poco.

L'annuncio sulla chiusura di internet explorer

È stato annunciato che Internet Explorer verrà chiuso dal 15 giugno. Verrà automaticamente sostituito da Microsoft Edge.

Secondo le notizie in ShiftDelete, è stata la stessa Microsoft ad annunciare che Internet Explorer terminerà il 15 giugno.

Secondo la dichiarazione di Microsoft, Internet Explorer 11 non potrà essere aperto dopo la data di ritiro e sarà automaticamente sostituito da Microsoft Edge.

Sarà accessibile tramite Microsoft Edge tramite il comando "Consenti ricarica sito in Internet Explorer" .

La "lentezza" di Internet Explorer è stata citata come motivo della chiusura.

Microsoft ha iniziato ad avvisare le organizzazioni per l'ultima volta tramite e-mail per garantire che i dipendenti dell'azienda non abbiano problemi quando Internet Explorer 11 non sarà più accessibile.

Ricordando che Internet Explorer verrà chiuso il 15 giugno 2022, Microsoft chiede alle aziende di abbandonarlo quanto prima.

Tuttavia, questa cancellazione non significa che Internet Explorer 11 sia stato completamente accantonato.

Le società Web possono scegliere di utilizzare Microsoft Edge, poiché la modalità IE integrata in Microsoft Edge supporta le funzionalità legacy di Internet Explorer.