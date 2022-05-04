Instagram sta cambiando, ve ne state accorgendo?

E' vero che Instagram sta cambiando, ma gli utenti si stanno rendendo conto di questi sottili cambiamenti?

Ecco come sta cambiando Instagram

l gigante dei social media Instagram sta testando la sua nuova interfaccia utente per far risaltare i video. Questo look ispirato a TikTok renderà i video di Instagram più importanti.

Le storie di Instagram in secondo piano?

Instagram ha annunciato che i suoi utenti trascorrono più del 20% del loro tempo sulla piattaforma per i video. Con la crescita di TikTok, Instagram, che ha portato alla ribalta i suoi video, continua il suo supporto in questo settore.

C'è un'altra innovazione nella nuova interfaccia, a parte i video che prendono la ribalta. In questa innovazione, la striscia delle Storie scompare.

Come riporta il sito ShiftDelete.net, nella vista in cui i video vengono testati a schermo intero; La posizione della finestra del messaggio, del pulsante di notifica, del profilo e di tutte le altre parti rimane la stessa.

Secondo il report di TechCrunch, Instagram non ha ancora rilasciato una dichiarazione sulla scomparsa della nuova interfaccia e delle storie in fase di test.

Tuttavia, se si arriva alla versione stabile completamente, si stima che la striscia delle storie verrà riaggiunta dopo aver spostato lo schermo verso l'alto.

Quando la nuova interfaccia arriverà alla versione stabile saranno naturalmente più chiari tutti i dettagli ufficiali.

Oltre a TikTok, Instagram compete anche con i video di YouTube Shorts con i suoi video chiamati reels. Google ha recentemente annunciato che i video di YouTube Shorts ricevono una media di 30 miliardi di visualizzazioni al giorno. Dopo questo successo, ha iniziato a testare gli annunci.

foto@Today Testing (for derivative), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons