Qual è la velocità del Sole attorno alla nostra galassia

Gli scienziati hanno calcolato la velocità del Sole all'interno della nostra galassia.

La velocità di rotazione del Sole attorno alla nostra galassia

Gli scienziati del principale osservatorio astronomico "Pulkovo" dell'Accademia delle scienze russa hanno determinato con elevata precisione che la velocità di rotazione del Sole attorno al centro galattico è di circa 240 chilometri al secondo, secondo il sito web "Russia Today".

Va notato che gli scienziati hanno precedentemente determinato in modi diversi la velocità di rotazione della galassia e la velocità del sole rispetto al centro della galassia, e in tutti questi calcoli variava tra 232,5 e 243 chilometri al secondo, ma non tempo fa gli astronomi hanno ottenuto nuovi dati raccolti dai ricercatori del famoso Satellite di Gaia.

I ricercatori russi hanno deciso di utilizzare questi dati per determinare la velocità di rotazione della nostra galassia, la Via Lattea, e per determinare la velocità di rotazione del Sole in questo sistema di riferimento.

Per questo, i ricercatori hanno scelto 9750 stelle della categoria OB, che sono piccole e di qualche milione di anni, ma hanno una massa grande, poiché il loro "peso" astronomico supera di oltre 10 volte la massa del sole.

Queste stelle sono molto luminose e quindi possono essere viste da distanze molto lunghe.