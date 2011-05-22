Modifica Psp firmware 6.35
di Redazione
22/05/2011
Tramite questa guida sarete in grado di modificare la psp con l' ultimo firmware originale Sony, il 6.35. Potrete installare molti homebrew e qui vedremo come usare quello per avviare giochi .iso e .cso scaricati. Alcuni programmi da utlizzare in questa guida sono stati appena rilasciati, quindi con bug, ed è probabile che magari qualche gioco non parta o restituisca "dati danneggiati".
Preparazione della memory stick:
1)Scarichiamo il pacchetto completo da qua ed estraetelo nella root della psp, eventualmente sovrascrivete i file.
2)Scarica la demo di "Everybody’s Sukkiri" da qua ed estrai la cartella contenuta in PSP->GAME.
Avvio HEN:
1)Accendi la psp con la memory inserita e vai nel menù Gioco, avvia "Everybody’s Sukkiri".
2)Quando si avvia seleziona e premi O sulla seconda voce, seleziona il caricamento e attendi fino a vedere delle scritte su uno sfondo nero.
3)Ora la psp si riavvierà normalmente oppure apparirà la scritta "Hen", clicca e avrai l' Hen attivato.
Avviare i giochi:
1)Collega la psp al pc e scaricare Prometheus iso Loader tpx (eventualmente il prometheus iso loader normale).
2)Crea nella root della memory la cartella ISO ed estrai il pacchetto sopra scaricato in PSP->GAME.
3)Da questo momento per giocare con tutti i giochi che vuoi ti basterà inserirli in ISO, aggiungiamo uno per prova.
4)Scollega la psp, vai su Gioco e avvia il Prometheus Iso Loader.
5)Ora ti apparirà la lista dei giochi che hai messo in ISO, seleziona quello che vuoi e attendi il caricamento.
Avviare file .iso e .cso:
1)Collega la psp e scarica Iso Tool, estrai il contenuto in PSP->GAME.
2)Crea nella root della memory la cartella ISO.
3)Da questo momento per giocare con tutti i giochi che vuoi ti basterà inserirli in ISO, aggiungiamo uno per prova.
4)Scollega la psp, vai su Gioco e avvia Iso Tool.
5)Apparirà una schermata con la lista dei giochi dentro ISO, scegli uno a piacere e avvialo con X.
6)Selezione "EBOOT Decrypt", alla domanda "Do you want to store a backup of eboot.bin?" rispondi "Yes".
Rispondi affermativamente anche alla domanda se vuoi applicare una patch, di nuovo "Yes" e attendi.
7)Quando ha finito torna al menù e nella lista dei giochi ci sarà quello che volevi tu.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Preparazione della memory stick:
1)Scarichiamo il pacchetto completo da qua ed estraetelo nella root della psp, eventualmente sovrascrivete i file.
2)Scarica la demo di "Everybody’s Sukkiri" da qua ed estrai la cartella contenuta in PSP->GAME.
Avvio HEN:
1)Accendi la psp con la memory inserita e vai nel menù Gioco, avvia "Everybody’s Sukkiri".
2)Quando si avvia seleziona e premi O sulla seconda voce, seleziona il caricamento e attendi fino a vedere delle scritte su uno sfondo nero.
3)Ora la psp si riavvierà normalmente oppure apparirà la scritta "Hen", clicca e avrai l' Hen attivato.
Avviare i giochi:
1)Collega la psp al pc e scaricare Prometheus iso Loader tpx (eventualmente il prometheus iso loader normale).
2)Crea nella root della memory la cartella ISO ed estrai il pacchetto sopra scaricato in PSP->GAME.
3)Da questo momento per giocare con tutti i giochi che vuoi ti basterà inserirli in ISO, aggiungiamo uno per prova.
4)Scollega la psp, vai su Gioco e avvia il Prometheus Iso Loader.
5)Ora ti apparirà la lista dei giochi che hai messo in ISO, seleziona quello che vuoi e attendi il caricamento.
Avviare file .iso e .cso:
1)Collega la psp e scarica Iso Tool, estrai il contenuto in PSP->GAME.
2)Crea nella root della memory la cartella ISO.
3)Da questo momento per giocare con tutti i giochi che vuoi ti basterà inserirli in ISO, aggiungiamo uno per prova.
4)Scollega la psp, vai su Gioco e avvia Iso Tool.
5)Apparirà una schermata con la lista dei giochi dentro ISO, scegli uno a piacere e avvialo con X.
6)Selezione "EBOOT Decrypt", alla domanda "Do you want to store a backup of eboot.bin?" rispondi "Yes".
Rispondi affermativamente anche alla domanda se vuoi applicare una patch, di nuovo "Yes" e attendi.
7)Quando ha finito torna al menù e nella lista dei giochi ci sarà quello che volevi tu.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Articolo Precedente
Giochi PSX per PSP
Articolo Successivo
Inserire un contatore di visite
Redazione