Inserire un contatore di visite
di Redazione
22/05/2011
Esistono tantissimi script o siti esterni per aggiungere un contatore di accessi sul nostro sito, ma tra i migliori c' è histats.com.
Si raggiunge da qua, una volta dopo essersi registrati bisogna aggiungere il proprio sito in quelli gestiti, il sistema vi chiederà alcuni dati tra cui nome, categoria del sito web, email e password. Una volta aggiunto apriamo la sua scheda cliccando sull' icona con i grafici "Statistiche", ora su "Contatori" e su "Aggiungi Contatore".
Abbiamo diverse opzioni di scelta, possiamo averlo invisibile o colorato per vantarsi con i visitatori di averne anche noi molti. Dopo averlo selezionato si aprirà una finestrella sotto con il codice da inserire, copiamo e incolliamo nella nostra pagina web del sito (consiglio nell' home page).
Per monitorare le visite, da dove provengono gli utenti e molto altro ancora basta tornare su "Statistiche".
Queste sono le caratteristiche riportare da histats.com :
|
|
|
|
|
|
Articolo Precedente
Modifica Psp firmware 6.35
Articolo Successivo
I backlink
Redazione