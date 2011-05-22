Loading...

Inserire un contatore di visite

22/05/2011

TITOLO

Esistono tantissimi script o siti esterni per aggiungere un contatore di accessi sul nostro sito, ma tra i migliori c' è histats.com.
Si raggiunge da qua, una volta dopo essersi registrati bisogna aggiungere il proprio sito in quelli gestiti, il sistema vi chiederà alcuni dati tra cui nome, categoria del sito web, email e password. Una volta aggiunto apriamo la sua scheda cliccando sull' icona con i grafici "Statistiche", ora su "Contatori" e su "Aggiungi Contatore".
Abbiamo diverse opzioni di scelta, possiamo averlo invisibile o colorato per vantarsi con i visitatori di averne anche noi molti. Dopo averlo selezionato si aprirà una finestrella sotto con il codice da inserire, copiamo e incolliamo nella nostra pagina web del sito (consiglio nell' home page).
Per monitorare le visite, da dove provengono gli utenti e molto altro ancora basta tornare su "Statistiche".
Queste sono le caratteristiche riportare da histats.com :

I visitatori/pagine visitate/nuovi visitatori mensili del tuo sito organizzati per ora, giorno ,
mese, anno IN TEMPO REALE e gratuitamente
Visitatori online e previsioni sulle statistiche orarie e giornaliere.
Compara statistiche diverse su piu giorni o medie di visitatori online, pagine viste per
visitatore, nuovi visitatori, con solo 2 click.
Sommario statistiche e report esportabili

Andamento degli ultimi 60 giorni con statistiche orarie/giornaliere.
storico sulle statistiche giornaliere dal giorno dell'iscrizione.
Provenienza da siti web, giornaliero e mensile
(per sempre).
Provenienza dai motori di ricerca e chiavi di ricerca giornaliere e mensili (per sempre).
Comparazione dei trend di referer dai motori di ricerca su dati giornalieri per gli
ultimi 120 giorni.

Dati cumulativi (Che possono essere eportati e resettati con 1 click) di : Lingua dei
visitatori, versione Browser, sistema operativo e risoluzione schermo per costruire un sito
compatibile con la vostra utenza!
Inoltre sempre dati cumulativi di citta, regioni e nazioni di provenienza dei
visitatori, Utilizziamo i piu aggiornati e professionali database disponibili per la geolocalizzazione
dei vostri visitatori!

Puoi tenere traccia degli accessi sulle singole pagine del tuo sito o su differenti
porzioni di sito, per esempio, utilizzando lo stesso contatore potrai però conteggiare
gli accessi al forum del tuo sito, o alla singola pagina About o alla intera sezione fotografie..
Con la funzione ROI oltre al conteggio delle singole pagine avrai anche il referer
dei visitatori delle pagine "speciali".
Il contatore di click permette di conteggiare pagine dove non è possibile utilizzare il codice
contatore standard, per esempio per conteggiare il numero di download di un file zip o
di una foto, o di un link esterno al sito.. tutti i link possono essere conteggiati con
questo sistema inquanto usiamo un sistema di reindirizzamento automatico per
mandare i visitatori alla corretta destinazione.
Percorsi di visita tra le pagine/sezioni del sito

Puoi avere un numero illimitato di siti nel tuo account.
Creare sotto-account con semplici permessi di lettura per le tue statistiche protette
da password e configurare i permessi di lettura/modifica per ogni singolo account per sito
nel tu pannello di controllo.
Contatore gratuito invisibile e protetto da password!(altri servizi lo hanno solo a pagamento!)
600+ diversi stili di contatori per scegliere il contatore che piu si adatta al layout del
tuo sito! compresi contatori semi trasparenti e solo testuali.

TUTTE QUESTE FEATURE sono almeno RADDOPPIATE da un archivio LOG incredibilmente capiente!
Accessi/visitatori basati sugli ip in range variabili da settimane/giorni/mese/
10minuti/1minuto.
Lista degli ultimi 20.000 Accessi raggruppati per IP con informazioni sul suo paese
di provenienza/referer/pagina di ingresso/pagina di uscita/tutte le pagine visitate in
ordine cronologico e tempo di permanenza su ogni pagina.
Statistiche per tutte le tue pagine.
Percorsi di visita nel tuo sito... per esempio dalla Homepage, quanti visitatori han
cliccato sulla pagina About, o quanti han cliccato sulla pagina Advertise .... con dettagli
sui tempi e le quantità, le pagine e i percorsi possono essere illimitati, limitati
solamente dalla dimensione del log.
Pagine di entrata con statistiche quantitavie e temporali.
Tutti gli url e i domini referer con medie, tempo di peromanenza dei visitatori e
dettagliate al 100%.
Referer dai motori di ricerca visualizzati per tipo di motore di ricerca o keyword,
per url del motore o dominio del motore (differenza fra google.com e google.it per
esempio) con numero totale di visitatori per ogni singolo dato e totale pagine
visualizzate da questi.
Geolocalizzazione degli ip singoli con statistiche anche temporali sulle diverse
provenienze, per esempio potrete scoprire che gli spagnoli restano sul vostro sito per
10 minuti mentre gli italiani solo 4, e indagare sulle ragioni..

Puoi filtrare anche le statistiche del log in un certo periodo di tempo, completamente
configurabile o per un singolo ip o range di ip.
Presto il log sarà disponibile per il download (cosi da poterlo analizzare con altri
software statistici e/o archiviare sul pc) e per l''archiviazione automatica online in
maniera da tenere un archivio completo degli accessi al sito.

