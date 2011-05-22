Giochi PSX per PSP
di Redazione
22/05/2011
Questa guida è fatta per chi ama ancora i giochi della vecchia Play Station 1 e vorrebbe giocarci ancora sulla psp. Per attuare questa guida dovrete avere il gioco in formato .iso che andrà poi convertito e una psp modificata.
Convertire file .iso:
1)Scarichiamo, installiamo sul pc e avviamo PopstationGUI 3.00 Beta.
2)Alla voce "psp image file" clicchiamo su "Browse" e selezioniamo il file .iso del gioco psx.
3)In "Output folder" selezioniamo la cartella dove andranno a finire i giochi convertiti.
4)In "Compression Level" mettiamo 9 e in "Game Title" scriviamo il nome del gioco.
5)In "Icon0.png" seleziona l’icona (80x80 e in formato .png) da far vedere nel menu della psp.
6)In "PIC0.PNG o UNKNOW.PNG" selezioniamo l' icona (310x180 e in formato .png) da far apparire nella descrizione del gioco.
7)In "PIC1.PNG" selezioniamo l' immagine (480x272 e in formato .png) da far apparire nello sfondo.
8)In "SND0.AT3" selezioniamo il file audio da sentire una volta selezionato il gioco.
9)In "Gameboot or Warning PNG" impostiamo l' immagine (480x272 e in formato .png) che si vuole per l' avvio e il caricamento del gioco.
10)Ora clicchiamo su "GO" e al messaggio d' attenzione "SI".
11)Aspettiamo che converta e dopo avremmo il file "EBOOT.PBP".
Inserire i giochi:
1)Collega la psp e vai in PSP->GAME, crea una cartella con il nome del gioco e copiaci dentro il file ottenuto prima.
2)Ora scollega la psp e avvia il gioco dal menù per i giochi.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Redazione