Nuova promozione Aruba

Dopo l' incendio alle batterie degli ups nella webfarm di Aruba, la società ha messo a disposizione dei clienti alcune novità, sul sito si legge:









Aruba comunica ai propri clienti l'iniziativa a loro dedicata per ringraziarli della loro scelta e fiducia.

Nei prossimi giorni verrà inviata una e-mail contenente i dettagli dell’iniziativa .

Tuttavia anticipiamo che:

- a tutti i clienti che utilizzano i nostri servizi hosting e domini che includono la posta elettronica attiveremo gratuitamente la Business Mail; coloro che già utilizzano questo servizio riceveranno invece una Gigamail.



- tutti i contratti relativi a ServerDedicati, Housing e Virtuali saranno prolungati gratuitamente di 15 giorni solari

ed infine

tutti i clienti avranno l’opportunità di usufruire di un voucher del valore di 5 Euro per l’acquisto dei prodotti Fotoaruba. Le spese di spedizione sino ad Euro 1,90 e le spese di gestione dell’ordine saranno a nostro completo carico.