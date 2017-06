Microsoft Surface Pro, lunga durata e niente più numerazione

Surface Pro la nuova pen

C’è un miglioramento anche sulla pen: per il nuovo Surface Pro la penna è in grado di percepirel’inclinazione inclinarlo come la matita di Apple e ha 4096 livelli di sensibilità alla pressione. Tuttavia, come abbiamo già annunciato, la penna non è in bundle: si tratta dunque di un optional. Microsoft spiega questa decisione affermando che gli utenti possono utilizzare la pen del modello precedente.

La Microsoft ha fatto alcuni grandi mosse sul fronte software con OneNote e l’espansione a tutta la suite di Microsoft Office 365, una mossa che andrà a beneficio chiunque utilizzi Windows 10 attraverso la pen. Ora, la tavolozza dei colori è personale, evidenziatori e suggerimenti sulle preferenza saranno disponibili in Word, Excel e PowerPoint su più macchine, in modo da poter dedicare meno tempo a configurare gli strumenti e più tempo per essere produttivi. Microsoft ha anche costruito nuovi strumenti di selezione intelligenti, in modo da poter disegnare un cerchio intorno a una sezione di testo per selezionarlo, o in alternativa, disegnare una grande “x’ per eliminarlo. E’ un modo eccellente ed intuitivo per modificare.

Alla fine, il nuovo Surface Pro è una logica evoluzione per il modello di punta di Microsoft, ma ciò che società sta facendo al suo interno è migliorare l’esperienza di Windows con Office 365 è ancora più significativo. Molti potranno storcere il naso per quanto riguarda la mancata dotazione una porta USB-C, ed in particolare della varietà Thunderbolt 3. Ma se il nuovo Surface Pro è in grado di fornire il 50 per cento in più sulla durata della batteria, questa pecca potrebbe davvero essere messa da parte.

I Pre-ordini per il nuovo Surface Pro sono disponibili oggi, con il lancio ufficiale previsto per il 15 giugno.