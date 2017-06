Intelligenza artificiale e giochi online: due mondi presto molto vicini

Negli ultimi anni gli scienziati che si sono occupati di intelligenza artificiale sono stati in numero sempre crescente. Oggi come oggi tutti noi utilizziamo diverse macchine: per il lavoro, per svolgere alcuni specifici compiti, per l’intrattenimento. In questi macchinari la presenza di “cervelli” con sempre crescente intelligenza è ormai una realtà. Questo tipo di concetto si applica a qualsiasi macchina oggi disponibile, si pensi ad esempio allo sviluppo di vetture a guida autonoma, o ai sistemi intelligenti di gestione delle abitazioni tramite la domotica. Oltre a questi ambiti, che potremmo indicare come utili o pratici, l’intelligenza artificiale si sta avvicinando sempre più anche al mondo dei giochi online.

Interazione realistica

Sono ormai parecchi anni che chi ama i giochi per il computer ha la possibilità di utilizzare la rete. La connessione ad un server remoto consente di avviare partite multi giocatore, con altri personaggi reali che si trovano a distanza, ma non solo. Questo metodo di gioco ha permesso di implementare anche degli NPC (non playing characters) sempre più realistici, dotati di una vera e propria intelligenza artificiale. L’interazione che si può avere con questi personaggi, guidati esclusivamente da un computer, è sempre più realistica. Per il giocatore appassionato si tratta di avere a disposizione costantemente un’interazione realistica, ma non solo. L’intelligenza artificiale non entra in gioco solo con gli NPC, ma anche durante l’interazione con l’ambiente, con gli schemi di gioco, con diversi tipi di quesiti da risolvere. In questo modo l’intera esperienza di gioco viene gestita da un’intelligenza artificiale, che aumenta o diminuisce la difficoltà di ogni task adattandosi alle abilità del singolo giocatore.

Quali giochi

Oggi sono veramente tanti i giochi in cui l’intelligenza artificiale consente di migliorare l’esperienza di gioco, di renderla più avvincente, di modificarla e renderla unica ad ogni sessione. Si parte dai classici giochi da tavolo, oggi disponibili online nella versione uomo contro intelligenza artificiale, come ad esempio pictionary; o anche da utility che consentono di migliorare uno scarabocchio effettuato dall’utente o di completare scritte o immagini di vario genere. L’intelligenza artificiale però è ormai presente anche nei siti dei giochi casinò online, o nei giochi di strategia. L’utente può simulare un combattimento della seconda guerra mondiale, con esiti ogni giorno diversi. Oppure può decidere di giocare un’avvincente partita di poker, scontrandosi con diverse intelligenze artificiali, le cui abilità si modulano sulle sue capacità.