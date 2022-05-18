Microsoft rivela i nuovi giochi per Xbox Game Pass

La Microsoft ha rivelato l'elenco dei giochi rimanenti in arrivo su Xbox Game Pass per maggio 2022.

Questa è la seconda ondata di giochi per questo mese e include titoli come Her Story, Jurassic World Evolution 2, Sniper Elite 5, Cricket 22 e altri e ci sono sei nuove versioni.

A partire dal 17 maggio, questi giochi saranno disponibili su Xbox Game Pass: Her Story (PC), Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console, PC), Little Witch in the Woods (Anteprima di gioco) - (Console, PC) ), Skate (Cloud) e Umurangi Generation Special Edition (Cloud, console, PC).

Quindi, il 19 maggio verranno aggiunti due nuovi titoli, Farming Simulator 22 (Cloud, Console, PC) e Vampire Survivors (PC), e il 24 maggio, arriverà Floppy Knights (Cloud, Console, PC) e Hardspace: Shipbreaker. (PC) alla piattaforma.

Sniper Elite 5 (console, PC) è una delle versioni di gioco più attese e arriverà su Xbox Game Pass lo stesso giorno di lancio, ovvero il 26 maggio 2022. ) e Pac-Man Museum+ (Cloud, console, PC) il 27 maggio.

fonte@youm7