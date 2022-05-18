La Nasa mette fine alla missione della sonda Insight

L'agenzia spaziale statunitense (NASA) ha dichiarato martedì che il suo lander "InSight" dovrebbe completare la sua missione sulla superficie di Marte entro la fine dell'anno.

"La sonda InSight Mars Exploration Probe della NASA sta gradualmente perdendo potenza e dovrebbe terminare le sue operazioni scientifiche entro la fine dell'estate", ha affermato la NASA, aggiungendo che il team di Insight si aspetta che la sonda sarà "fuori servizio" entro dicembre.

L'agenzia spaziale ha affermato che i pannelli solari della navicella stanno producendo sempre meno energia poiché continua ad essere esposta a un accumulo di polvere.

"Al ritmo attuale al quale la potenza sta diminuendo, i dispositivi Insight non sismici funzioneranno al massimo poco dopo la fine di maggio", ha aggiunto.

Da quel momento in poi, ha affermato la NASA, Insight potrebbe scattare alcune foto e comunicare con la Terra, ma dovrebbe smettere di rispondere verso dicembre.

Finora, la sonda stazionaria ha rilevato più di 1.300 terremoti marziani e identificato aree soggette a terremoti sul Pianeta Rosso.

InSight è arrivato su Marte nel novembre 2018 per studiare le onde sismiche per saperne di più sull'interno del pianeta, aiutando gli scienziati a comprendere meglio come si formano i pianeti.