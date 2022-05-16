Questa malattia avanza velocemente e provoca cecità

Il glaucoma, noto come glaucoma , che è tra le gravi malattie degli occhi, progredisce insidiosamente e porta alla cecità. Gli esperti avvertono della malattia del glaucoma.

Il glaucoma una malattia che avanza velocemente

Il glaucoma si verifica a causa di un'elevata pressione intraoculare. Se il glaucoma non viene trattato, provoca la perdita della vista.

Il rischio di sviluppare il glaucoma aumenta con l'età. Per prevenire il glaucoma, è necessario visitare regolarmente un medico.

Gli specialisti affermano che la malattia del glaucoma può progredire insidiosamente negli occhi e potrebbe non causare disturbi nei primi stadi, spiegano: "Ogni persona di età superiore ai 40 anni dovrebbe assolutamente sottoporsi a un controllo annuale di routine, anche se non ha alcun disturbo".

Il glaucoma può essere una malattia insidiosa

Gli specialisti spiegano che Il glaucoma si verifica a causa dell'aumento della pressione del fluido che riempie l'occhio.

L'aumento della pressione del fluido all'interno dell'occhio indebolisce e danneggia il nervo ottico. Il problema più grande nel glaucoma è la diagnosi tardiva dei pazienti perché non ci aspettiamo alcun riscontro nel glaucoma nel primo periodo.

I pazienti non avvertono dolore agli occhi, non avvertono arrossamento e non soffrono di abbagliamento. Ecco perché è una malattia insidiosa e la notiamo effettivamente negli esami di routine.

Il rischio glaucoma aumenta oltre i 40 anni

Ricordando che l'età è il fattore di rischio più importante per la malattia, gli specialisti sottolineano che sebbene il glaucoma può effettivamente essere visto dall'infanzia, il fattore di rischio aumenta significativamente oltre i 40 anni.

Affermando che un altro importante fattore di rischio è la genetica, Il rischio aumenta di almeno 4 volte nei pazienti con una storia familiare di glaucoma di primo grado.

Vediamo un marcato aumento del rischio di glaucoma nei pazienti con miopia elevata, ipermetropia, diabete non controllato, iper e ipotensione, emicrania e pazienti che hanno ricevuto una terapia con cortisone per altre malattie.

Il rischio di glaucoma aumenta anche nei pazienti che hanno traumi agli occhi.