Microsoft arriva il dongle per lo streaming dei giochi

La Microsoft ha annunciato per la prima volta il dongle di streaming dedicato nel giugno 2021.

Le voci secondo cui Microsoft stava esplorando un dispositivo di streaming per fornire Xbox Cloud Gaming tramite un dongle conveniente sono persistite per alcuni anni.

Il primo indizio è stato il Progetto Hobart. Di recente, il nome in codice Keystone è apparso nell’elenco dei sistemi operativi Xbox.

Ciò ha portato a voci secondo cui Microsoft stava continuando ad esplorare hardware aggiuntivo per la Xbox.

Keystone è un moderno dispositivo di streaming HDMI che alimenta Xbox Game Pass e il servizio di cloud gaming. Tuttavia, l’azienda sta esplorando ulteriori versioni aggiornate del prodotto prima di lanciarlo sul mercato.

In una dichiarazione, un portavoce di Microsoft ha descritto il suo impegno a ridurre i limiti sui contenuti Xbox sui dispositivi a basso costo, pur riconoscendo che l’attuale versione di Keystone ha bisogno di più tempo prima di essere rilasciata.

“La nostra visione per Xbox Cloud Gaming è coerente“, ha affermato il portavoce . Il nostro obiettivo è consentire alle persone di giocare ai giochi che desiderano, sui dispositivi che desiderano, ovunque vogliano.

E come annunciato l’anno scorso, abbiamo sviluppato un dispositivo di streaming di giochi, nome in codice Keystone, che può connettersi a qualsiasi TV o monitor senza la necessità di una piattaforma.

Ha aggiunto: “Continuiamo a valutare i nostri sforzi, rivedere ciò che abbiamo appreso e assicurarci di offrire valore ai nostri clienti come parte di qualsiasi percorso tecnologico. Abbiamo deciso di abbandonare la versione attuale dell’hardware Keystone. Stiamo prendendo ciò che abbiamo imparato e rifocalizziamo i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà di portare Xbox Cloud Gaming a più giocatori in tutto il mondo in futuro“.

Un dispositivo Keystone può eseguire una sorta di sistema operativo Windows o Xbox annacquato, dato che Keystone è apparso originariamente nell’elenco dei sistemi operativi insieme a varie piattaforme Xbox come ERA e GameOS.