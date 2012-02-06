Micro Vault Mach è la prima penna USB 3.0 della Sony

L'ultimo produttore che ha abbracciato il livello più alto con laè lacon l'annuncio di una nuova gamma di bastoni Micro Vault veloci. La Micro Vault Mach della Sony sarà offerta in 8GB, 16GB, 32GB e 64GB con capacità e velocità di trasferimento fino a 120MB/s, lettore e scrittore a 90MB/s. L'unica eccezione è il Mach da 8 GB che è limitato a 60MB/s di lettura. L'utilizzo di un mondo reale darà una spinta significativa con l'USB 2.0. La gamma del Mach include un rivestimento di alluminio di argento e un USB ritrattabile. La Sony è stata molto generosa con la garanzia e il vostro Mach sarà coperto per ben 5 anni. C'è anche una coppia di pezzi di software scaricabili nella forma di File Rescue per recuperare gli archivi cancellati e il Pict Story per creare presentazioni fotografiche automaticamente con le immagini conservate nel viaggio. In termini di progettazione generale, lo stick non ha niente di speciale oltre ad avere un metallo come rivestimento invece che la plastica.mm, dimensioni che lo rendono tascabile. Tutti i modelli della gammasono stati fatti prima della fine di Gennaio ma fin'ora la politica dei prezzi non è stata annunciata. Uno stick da 16 GB di USB costa intorno ai 25 $, uno da 32 GB circa 40 $, vedremo quale saranno i prezzi per il Mach.