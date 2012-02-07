L'IPhone 5 include il Paypass Mastercard per NFC?

È una scommessa piuttosto sicura che l'iPhone otterrà una scheggia NFC presto o tardi. Sebbene la Near Field Communications non ha trovato molta adozione di clienti ancora, i commercianti all'ingrosso stanno divenendo preparati a questo. Forse il pezzo più grande del rompicapo che manca è Apple. Seprende lo stadio e racconta al mondo di quanto sia facile(o qualunque cosa essi li chiamano) , allora NFC sarà arrivato ufficialmente. Alcuni segni recenti stanno indicando il 2012 come l'anno che Apple farà quel salto e aggiunge una scheggia NFC all' iPhone. In aggiunta, ci sono suggerimenti che possiamo conoscere anche per cui Apple sta associando con per la sua settimana i pagamenti. La scorsa settimana a, uno sviluppatore di applicazione ha alzato alcuni sopraccigli spingendo le capacità dell' NFC nella sua applicazione iPhone. Quando è richiesto perché gli seccherebbe fare questo, lo sviluppatore ha detto che egli non ha avuto nessuna conoscenza di hardware ma aveva parlato agli ingegneri iOS che sono "pesantemente in NFC." Egli ha detto di essere stato fiducioso sufficiente nell'adozione di NFC per Apple tanto che è disposto a scommettere lo sviluppo della sua applicazione su di esso. In un episodio separato, un rappresentante dal sistemadi Mastercard ha detto "non so di un produttore di ricevitore che non è il processo di assicurarsi che il loro materiale essere Paypass pronto." Quando ho richiesto se quella lista include Apple, il rappresentante può averlo anche confermato: "Um, non c'è … come dire, [non sapere di] nessun fabbricante di ricevitore laggiù. Ora, quando noi abbiamo discussioni con i nostri soci, e essi ci chiedono di non divulgarli,non lo facciamo. Questo sembra qualcuno che sta tentando di vantare tanto come egli può senza rompere un NDA un (accordo di non annuncio.) Naturalmente è possibile che questo sia un po' di gioco intelligente tra cronisti per soffocare un ronzio, ma noi diremmo che c'è una buona possibilità che. Naturalmenteha bloccato splendidamente Google per permettere al suo sistema di pagamentosu Galazy Nexus. Le politiche di corriere sono sempre un argomento, ma Apple è un'altra storia. I fornitori senza fili hanno bisogno dell'iPhone sulle loro reti, e Apple lo conosce. Quella non è una garanzia che essi permetteranno a un sistema di pagamento Apple NFC del successivo iPhone, ma trattare la potenza non è in nessun rifornimento breve in Cupertino.