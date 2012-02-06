Home Guide Di quali programmi di affiliazione fidarsi?

Di quali programmi di affiliazione fidarsi?

di Redazione 06/02/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Avrai sicuramente sentito parlare delle Affiliazioni e delle potenzialità di guadagno che offre questo sistema... Non tutti i Programmi di affiliazione sono uguali, infatti, ci sono differenze che vanno dalle modalità di pagamento sino all'affidabilitá del merchant ( il sito a cui ti affilii ). Difficilmente un utente o blogger alle prime armi conosce tutte le sfumature che consentono di stabilire se sia conveniente o meno utilizzare un determinato Programma di affiliazione. Non ti posso, in un solo articolo, spiegare quelle che sono le dinamiche del mondo delle affiliazioni, ma ti prometto che scriverò periodicamente articoli riguardanti il webmarketing, cercando di parlare, in maniera abbastanza approfondita, di tutti quegli argomenti che ti consentono di Guadagnare online. la primissima cosa che devi sapere è se il Merchant sia affidabile. Non è semplice come si crede, alcuni credono, semplicemente, che basti provarne tanti e, col tempo, stabilire quale sia il migliore, bene questo è assolutamente sbagliato e controproducente: Avere un sito/blog richiede tempo e fatica, è risaputo che il tempo è denaro e se si trascorre molto tempo a sperimentare si rischia non solo di non guadagnare nulla, ma, in alcuni casi, anche di rimetterci soldi. Proprio per questo è fondamentale avere delle basi solide su cui poter edificare il tuo Business, devi informarti sul conto del merchant, devi visitare il suo sito, valutarne i prodotti e cercare pareri sui vari forum di settore. Una volta scelto il merchant o i merchant giusti puoi iniziare a stilare un Business plan. Niente paura, nel prossimo articolo ti spiegherò come pianificare il tuo business online, intanto ti lascio un programma di affiliazione a cui, se vuoi, puoi affiliarti così, dalla prossima volta, possiamo partire da questo per scoprire come rendere possibile il tuo progetto di business. Il programma di affiliazione che ti presento è stato testato da me, quindi, risulta pagante e professionale: http://www.centroaffiliazione.com/?go=d2cd87d3 Iscrivendoti a questo link diventerai mio sottoaffiliato, è, quindi, nel mio interesse darti tutte le informazioni necessarie a farti generare dei guadagni. Se hai dubbi o domande, commenta pure l'articolo, sarò lieto di risponderti. Alla prossima lezione.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp