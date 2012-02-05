IPhone 5 sarà presentato a Giugno al WWDC?

È ufficiale: spenderemo almeno i sei mesi successivi ascoltando voci sull'iPhone 5. Diavolo, a seconda di quando Apple lo annuncia, quello potrebbe diventare alto come 10 mesi. L'ultimo pezzo di foraggio per il mulino di rumore sta dicendoci che l'iPhone 5 sarà annunciato al WWDC (la Conferenza di Sviluppatori Universale Apple) in Giugno. Questo, naturalmente, ha voluto mettete l'iPhone 5 rilasciato in otto mesi dopo il rilascio dell'iPhone 4S. Dopo che il 2011 dell' iPhone ha mostrato la sua faccia quattro mesi più tardi, la grande domanda è se il successivo iPhone (ognuno è supporre che sarà chiamato l'iPhone 5) ritornerà alla vecchia fessura di Giugno, o se il rilascio di 4S ad Ottobre stabilisce un nuovo schema. In un modo, un annuncio di Giugno e il rilascio avrebbero senso. Quelli che si sono allineati e hanno comprato l'iPhone 4 al suo lancio a giugno 2010, sarebbero innescati per un nuovo potenziamento di due anni questa estate. Spunterebbe alcuni clienti dell'iPhone 4S, che non sarebbero possibilmente desiderabili per un potenziamento iniziale, ma si prenderebbe cura di quei 4 acquirenti iPhone iniziali. È ufficiale: spenderemo almeno i sei mesi successivi ascoltando voci sull'iPhone 5. Diavolo, a seconda di quando Apple lo annuncia, quello potrebbe diventare alto come 10 mesi. L'ultimo pezzo di foraggio per il mulino di rumore sta dicendoci che. Questo, naturalmente, ha voluto mettete l'iPhone 5 rilasciato in otto mesi dopo il rilascio dell'iPhone 4S. Dopo che il 2011 dell' iPhone ha mostrato la sua faccia quattro mesi più tardi, la grande domanda è se il successivo iPhone (ognuno è supporre che sarà chiamato l'iPhone 5) ritornerà alla vecchia fessura di Giugno, o se il rilascio di 4S ad Ottobre stabilisce un nuovo schema. In un modo, un annuncio di Giugno e il rilascio avrebbero senso. Quelli che si sono allineati e hanno comprato l'iPhone 4 al suo lancio a giugno 2010, sarebbero innescati per un nuovo potenziamento di due anni questa estate. Spunterebbe alcuni clienti dell'iPhone 4S, che non sarebbero possibilmente desiderabili per un potenziamento iniziale, ma si prenderebbe cura di quei 4 acquirenti iPhone iniziali.

Potrebbe impedire anche a quei clienti potenziamento desiderabili di commutare uno dei telefoni Android di livello elevato titoli di fabbricazione quindi. Un fattore che vola potenzialmente contro il rumore di rilascio a Giugno è che Apple ha avuto successo monumentale nel rilasciare l'iPhone 4S in Ottobre. La gente comprerà iPhone in branchi indipendentemente da quando essi sono rilasciati, ma le vacanze sono la stagione ufficiale di fare acquisti. Non sarebbe una cattiva idea perché Apple pedina con quel programma di rilascio in orario lavorativo. Naturalmente i rumori e la speculazione possono - e vogliono - ci prendono in un milione di direttive diverse che prima TimCook prende lo stadio per annunciare il successivo iPhone. Un rilascio di Giugno sembra plausibile, ma solo una poca gente scelta (chi hanno firmato la loro vita via a segreto) sa certamente. Alcuno di sussurrato lo molto che su caratteristiche dell'iPhone 5 sono un'esposizione, NFC più grande, e una scheggia A6 quadrangolo-nucleo.