In Canada Ipad sostituiti con borse di argilla

Il Natale un tempo era un periodo buono per le vendite di dispositivi tablet, nessuno più dell'Ipad 2. Ma gruppi di ladri in Canada hanno fatto in modo di sconvolgere molti consumatori la mattina di Natale, poichè hanno aperto la loro confezione dell'Ipad e hanno trovato soltanto una borsa di argilla, perfino il caricatore era stato sostituito in alcuni casi. Essi hanno rimosso il tablet e preparato il peso con una forma di argilla al posto dell'e hanno avuto anche gli strumenti e il materiale necessario per sigillare di nuovo professionalmente le scatole dell'Ipad così da farlo sembrare come nuovo e mai aperto. I magazzini hanno accettato i tablet indietro senza controlli ulteriori poichè erano stati sigillati e quindi hanno continuato a rivenderli ad altri clienti. I rivenditori al dettaglio coinvolti a Metro Vancouver sono stati. C'è stato anche un rapporto sullo stesso evento a Victoria e in totale sono stati sostituiti tra i 10 e i 20 Ipad fino ad oggi. La truffa ha costretto i rivenditori al dettaglio a moltiplicare i controlli e cambiare la politica delle restituzioni. Rompere il sigillo e controllare il contenuto è ora l'unico modo in cui i rivenditori possono essere sicuri che ci sia l'Ipad 2 dentro. Auspicabilmente qualcuno dei magazzini potrebbe guardare indietro con la telecamera di sicurezza e identificare i colpevoli, forse noti alla polizia locale.