MacBook Pro negli scatti di macOS Sierra 10.12.1

di Redazione 27/10/2016

Negli scatti di macOS Sierra 10.12.1 sono incluse le immagini del MacBook Pro il cui lancio è previsto per il 27 ottobre durante l’evento “Hello Again”. Dalle immagini pubblicate nell’aggiornamento mcOS si vede che il MacBook Pro ha un sottile più sottile e, in più, sono confermati sia la barra OLED touchscreen, sia il Touch ID. Le immagini pescate in rete da alcuni utenti curiosi, sono state diffuse da MacRumors. Oltre alla scocca più sottile, sembrerebbe che la tastiera introduca lo stesso meccanismo a farfalla inaugurato nel 2015 con il MacBook privo di ventole. I tasti funzione sono stati sostituiti da una barra OLED e touchscreen, che l’utente può personalizzare a suo piacimento. La barra si chiama Magic Toolbar ed è integrata anche con il lettore d’impronte digitali Touch ID, che è ben visibile a fianco al tasto d’accensione. Dalle immagini si nota anche che gli acquisti online possono essere eseguiti tramite Apple Pay poggiando semplicemente l’indice sulla toolbar. Il modello svelato nelle immagini svelata da macOS Sierra 10.12.1 con molta probabilità è quello da 13 pollici però, rispetto alle versioni precedenti e, si vede che ha le estremità bucherellate per permettere una migliore circolazione dell’aria e garantire un suono migliore dagli speaker. Non sono visibili dagli scatti le porte di comunicazione, forse il Mac sarà dotato di USB-C compatibili con lo standard Thunderbolt 3. Ma per saperne di più dobbiamo aspettare domani.

